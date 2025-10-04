In Altre Parole, Montanari senza vergogna: "San Francesco? Meloni complice di genocidio"

A Roma alcuni manifestanti, che si autodefiniscono pacifisti, hanno mostrato uno striscione che etichettava il 7 ottobre - il giorno dell'attacco terroristico di Hamas - come l'inizio della resistenza palestinese. Ma ci sono stati altri innumerevoli gesti estremi: minacce di morte esplicite a Meloni e ai ministri, bandiere di Hamas sventolate in mezzo alla folla, cariche alla polizia.

"Giorgia Meloni invece è complice di un governo (quello guidato da Netanyahu, ndr) che pratica genocidio - ha spiegato il rettore a In Altre Parole -. Mi pare davvero molto molto lontana da San Francesco. Lui aveva detto ai suoi frati di andare nei paesi dell'islam senza contendere in quanto la dottrina. Cioè di vivere sottomessi anche agli islamici. Era andato in pace dal sultano. Giorgia Meloni - ha concluso Tomaso montanari - evoca Lepanto e i crociati: è tutta un'altra idea di religione. Molto strumentale".