Affari Tuoi, Veronica beffa il dottore: ecco il bottino

Veronica dalla Basilicata è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. La pacchista, di professione impiegata bancaria, arriva da Matera e ha una bimba di 4 anni di nome Agnese col marito Valerio. In studio con lei la sorella maggiore Annarita, che nella vita fa l'avvocato, anche se attualmente non esercita la professione. Le due sorelle hanno giocato con il pacco numero 19.

L'inizio della partita purtroppo non è stato molto fortunato per le due sorelle, che hanno trovato 3 pacchi blu e 3 rossi piuttosto pesanti, da 50.000, 200.000 e 300.000 euro. Il Dottore allora ha offerto il cambio. Ma Veronica e Annarita hanno rifiutato. Poi, nei tre tiri successivi hanno trovato 20.000, 500 e 200 euro. L'offerta a quel punto è stata di 19.000 euro, ma la concorrente ha preferito andare avanti e ha eliminato 30.000 e 10 euro e Gennarino, il cane mascotte del programma. Sul tabellone sono rimasti quindi 3 pacchi blu e 4 rossi da 10.000, 15.000, 75.000 e 100.000 euro, oltre al Pacco nero.

A un passo dalla fine, Veronica ha trovato il Pacco nero scoprendo che il "premio" di questa sera era di soli 100 euro. E successivamente ha deciso di accettare l'offerta di cambio del Dottore, lasciando il suo pacco 19 e andando a prendere il 9. Di 15.000 euro l'offerta successiva, che le due sorelle hanno rifiutato. Gli ultimi pacchi rimasti erano 0 euro da una parte e 100mila dall'altra. Per fortuna nel loro pacco c'era la cifra più alta, i 100.000.