Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Chi l'ha visto, Visintin? La foto sconvolgente: chi ha incontrato

giovedì 9 ottobre 2025
Chi l'ha visto, Visintin? La foto sconvolgente: chi ha incontrato

(Raiplay)

1' di lettura

Un faccia a faccia inaspettato. Sebastiano VisintinDavide Barzan. I protagonisti di due fatti di cronaca nera sono stati immortalati insieme a Riccione. A mostrare la foto è Chi l'ha visto in onda su Rai 1. Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, e Barzan, consulente diventato mediaticamente noto per il caso di Pierina Paganelli, si sono incontrati. 

L'incontro è stato testimoniato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Visintin - è quanto svelato - si è rifugiato a Riccione per sfuggire ai cronisti che lo braccavano a casa sua a Trieste. Non è chiaro se stiano pianificando una collaborazione. Secondo Visintin, che di recente ha dovuto fronteggiare il passo indietro del consulente Luciano Garofano (che assisteva anche Sempio), no: "Nessuna amicizia, c’è stata una conoscenza, ci siamo visti una sera, abbiamo mangiato qualcosa insieme e ciao - dice - Liliana? Io non ho mai parlato con lui di queste cose".

Luciano Garofano molla Visintin, ecco perché

Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, ha annunciato il suo ritiro dalla consulenza per Sebastiano Visintin, ...

Eppure la foto non è andata giù a Sergio Resinovich, fratello di Liliana: "Io sono stanco di vedere queste pagliacciate che lui propone quotidianamente e non capisco come gli si dia l’opportunità di farlo". Barzan è finito più volte nel mirino de Le Iene. Prima perché si definiva avvocato quando non lo era, poi per alcune denunce presentate ai suoi danni con l'accusa di truffa. Varie persone intervistate dagli inviati del programma televisivo lo accusano di averli truffati, presentandosi – così sostengono – come avvocato, pur senza i titoli per farlo. 

Bomba su Sempio Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

Dalla Sciarelli Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Caso Resinovich Resinovich, cancellati i video di Visintin: cambia tutto

tag
davide barzan
sebastiano visintin
chi l'ha visto

Bomba su Sempio Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

Dalla Sciarelli Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Caso Resinovich Resinovich, cancellati i video di Visintin: cambia tutto

ti potrebbero interessare

4914x3276

Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

Redazione
564x265

Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Caterina Spinelli
607x344

Resinovich, cancellati i video di Visintin: cambia tutto

Roberto Tortora
627x315

Liliana Resinovich, "nessuna traccia sul sacco": svolta nelle indagini?