Chi l'ha visto, Visintin? La foto sconvolgente: chi ha incontrato

Un faccia a faccia inaspettato. Sebastiano Visintin e Davide Barzan. I protagonisti di due fatti di cronaca nera sono stati immortalati insieme a Riccione. A mostrare la foto è Chi l'ha visto in onda su Rai 1. Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, e Barzan, consulente diventato mediaticamente noto per il caso di Pierina Paganelli, si sono incontrati.
L'incontro è stato testimoniato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Visintin - è quanto svelato - si è rifugiato a Riccione per sfuggire ai cronisti che lo braccavano a casa sua a Trieste. Non è chiaro se stiano pianificando una collaborazione. Secondo Visintin, che di recente ha dovuto fronteggiare il passo indietro del consulente Luciano Garofano (che assisteva anche Sempio), no: "Nessuna amicizia, c’è stata una conoscenza, ci siamo visti una sera, abbiamo mangiato qualcosa insieme e ciao - dice - Liliana? Io non ho mai parlato con lui di queste cose".
Eppure la foto non è andata giù a Sergio Resinovich, fratello di Liliana: "Io sono stanco di vedere queste pagliacciate che lui propone quotidianamente e non capisco come gli si dia l’opportunità di farlo". Barzan è finito più volte nel mirino de Le Iene. Prima perché si definiva avvocato quando non lo era, poi per alcune denunce presentate ai suoi danni con l'accusa di truffa. Varie persone intervistate dagli inviati del programma televisivo lo accusano di averli truffati, presentandosi – così sostengono – come avvocato, pur senza i titoli per farlo.