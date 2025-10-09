Chi l'ha visto, Visintin? La foto sconvolgente: chi ha incontrato

Un faccia a faccia inaspettato. Sebastiano Visintin e Davide Barzan. I protagonisti di due fatti di cronaca nera sono stati immortalati insieme a Riccione. A mostrare la foto è Chi l'ha visto in onda su Rai 1. Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, e Barzan, consulente diventato mediaticamente noto per il caso di Pierina Paganelli, si sono incontrati.

L'incontro è stato testimoniato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Visintin - è quanto svelato - si è rifugiato a Riccione per sfuggire ai cronisti che lo braccavano a casa sua a Trieste. Non è chiaro se stiano pianificando una collaborazione. Secondo Visintin, che di recente ha dovuto fronteggiare il passo indietro del consulente Luciano Garofano (che assisteva anche Sempio), no: "Nessuna amicizia, c’è stata una conoscenza, ci siamo visti una sera, abbiamo mangiato qualcosa insieme e ciao - dice - Liliana? Io non ho mai parlato con lui di queste cose".