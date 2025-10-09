Bruno Vespa sorride grazie a Giorgia Meloni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Cinque Minuti / Rai 1)
Non c’è nulla di peggio che ripetere gli stessi errori sapendo di sbagliare. È infatti montata una polemica inconsistente sul presunto flop delle ospitate di Giorgia Meloni da Bruno Vespa a Cinque Minuti e a Porta a Porta. Gli ascolti di martedì sera non solo non sono stati un flop, ma son stati ottimi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
L’access prime time di Rai 1 rispetto alla scorsa stagione si è indebolito anche a seguito dell’assestamento di Affari tuoi che ora deve misurarsi con La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I 4.312.000 spettatori col 21.23% di share di Cinque Minuti sono significativi perché Vespa ha fatto presa su un target sì over 65 (28% di share) ma coi 15/24 anni e i laureati a punte del 22%. Boom invece per Porta a porta col 14% di share e picchi di 1.319.000 teste nella parte prima del Tg1 di mezzanotte.
Pertanto nessun flop, anzi, Vespa ha tenuto alla grande considerando che in tarda serata si scontrava con la coda della puntata finale di Buongiorno mamma! su Canale 5 e con l’ultima parte del solidissimo DiMartedì su La7.