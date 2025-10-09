Bruno Vespa sorride grazie a Giorgia Meloni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cinque Minuti / Rai 1)

Non c’è nulla di peggio che ripetere gli stessi errori sapendo di sbagliare. È infatti montata una polemica inconsistente sul presunto flop delle ospitate di Giorgia Meloni da Bruno Vespa a Cinque Minuti e a Porta a Porta. Gli ascolti di martedì sera non solo non sono stati un flop, ma son stati ottimi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

L’access prime time di Rai 1 rispetto alla scorsa stagione si è indebolito anche a seguito dell’assestamento di Affari tuoi che ora deve misurarsi con La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I 4.312.000 spettatori col 21.23% di share di Cinque Minuti sono significativi perché Vespa ha fatto presa su un target sì over 65 (28% di share) ma coi 15/24 anni e i laureati a punte del 22%. Boom invece per Porta a porta col 14% di share e picchi di 1.319.000 teste nella parte prima del Tg1 di mezzanotte.