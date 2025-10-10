Dritto e Rovescio, Pietro Senaldi: "Salvate Ilaria Salis e processate gli agenti"

A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento e attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, si parla dei diversi casi di applicazione della giustizia e della legge, emblematici quelli di Ramy e di Ilaria Salis. Si punta il dito contro la sinistra, garantista a corrente alterna. Il primo ad attaccare forte è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: "Questi qui di sinistra non vogliono processare Ilaria Salis e vogliono processare venti volte i Carabinieri, questo è il punto. Vi vedo applaudire e godere della giustizia quando viene processato per la seconda, terza volta un Carabiniere poi la Salis chissenefrega, non la deve processare nessuno. In Ungheria non si possono processare le persone?".

Ilaria Salis, la vera storia a Budapest: quello che non dice Per capire la storia di Ilaria Salis, e quale sia la catena di eventi che l’ha portata nel parlamento europeo, occ...

Sul web insorgono i cittadini che si accodano a Senaldi e c’è chi scrive: "Fenomeni così li abbiamo solo noi italiani: sinistra e magistrati. Che poi sono spesso la stessa cosa". C’è anche chi commenta indignato: "Tanto quelli di sinistra sono capaci di far passare che Gesù è morto in croce per il freddo. Sono ignobili, mai una volta che si facciano un mea culpa e pensare di aver sbagliato. Piuttosto continuano a sparare ca**ate, imperterriti!".

Ramy Elgaml, i pm: "Nuova perizia". Agenti nel mirino Serve una nuova perizia sulla dinamica della morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto lo scorso 24 novembre a Milano al ter...