Dritto e Rovescio, Pietro Senaldi: "Salvate Ilaria Salis e processate gli agenti"

venerdì 10 ottobre 2025
A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento e attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, si parla dei diversi casi di applicazione della giustizia e della legge, emblematici quelli di Ramy e di Ilaria Salis.

Si punta il dito contro la sinistra, garantista a corrente alterna. Il primo ad attaccare forte è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: "Questi qui di sinistra non vogliono processare Ilaria Salis e vogliono processare venti volte i Carabinieri, questo è il punto. Vi vedo applaudire e godere della giustizia quando viene processato per la seconda, terza volta un Carabiniere poi la Salis chissenefrega, non la deve processare nessuno. In Ungheria non si possono processare le persone?".

Sul web insorgono i cittadini che si accodano a Senaldi e c’è chi scrive: "Fenomeni così li abbiamo solo noi italiani: sinistra e magistrati. Che poi sono spesso la stessa cosa". C’è anche chi commenta indignato: "Tanto quelli di sinistra sono capaci di far passare che Gesù è morto in croce per il freddo. Sono ignobili, mai una volta che si facciano un mea culpa e pensare di aver sbagliato. Piuttosto continuano a sparare ca**ate, imperterriti!".

Nello studio di Del Debbio invece gli fa eco, sempre parlando del caso Ramy, Simone Leoni, Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani: "Vogliamo dire che la legge va rispettata, che se c'è un posto di blocco uno si ferma e si fa controllare? Essere garantista significa che io rispetto la legge, io non sto condannando nessuno. C'è chi dice che i carabinieri non devono inseguire chi scappa dai posti di blocco, ma vi sembra una cosa normale?". Anche in questo caso, il popolo del web concorda con Leoni e attacca la sinistra: “Al Salah, Minorino, Rozza e Monguzzi sono la fotografia del Pd milanese. Un partito da mercatino dell'usato a prezzo scontatissimo".

