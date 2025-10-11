Gli insonni adorano i misteri del Graal

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I grandi miti dell’umanità - Misteri e rivelazioni) Sull’onda dei romanzi dedicati alla stagione gotica/medievale, come Il signore degli anelli o il ciclo di Re Artù e dei Cavalieri della tavola rotonda così come la saga di Sigfrido e dei Nibelunghi, l’Auditel nei suoi report certifica che la passione per queste opere è ancora molto presente tanto che nella nottata tra mercoledì e giovedì, dalle 2:30 alle 4:15 circa, circa 70mila spettatori medi con picchi sopra gli 80mila e share del 6.5/7% han seguito la serie di documentari I grandi miti dell’umanità - Misteri e rivelazioni in onda su Italia 1, coinvolti da due puntate dedicate al Sacro Graal e al tesoro dei Nibelunghi. Prima la leggenda del sacro calice poi quella legata al tesoro della stirpe di nani della mitologia germanica. Tutta la notte è stata caratterizzata da audience importanti: dalle 2 alle 4 Canale 5 si è tenuta sopra i 100mila spettatori a picchi del 10% con le repliche di Uomini e donne e della soap spagnola Un altro domani mentre sul Nove dalle 4:20 alle 5:10 le repliche del reality Nudi e crudi son state viste da quasi 70mila persone col 6.5% di share.