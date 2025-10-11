Reazione a catena, "Disgusto": caos Tre Stagioni

Niente da fare. Le Tre Stagioni si confermano le campionesse di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Raffaella, Egle e Chiara hanno finora vinto poco più di 40mila euro (mica male) e venerdì sera superano anche gli sfidanti, i Lingotti: Beatrice, Michele e Giulia, papà e figlie provenienti da Torino.

All'Ultima catena le Tre Stagioni la spuntano e arrivano all'Ultima catena con 113mila euro. Un bottino di tutto rispetto, senza dubbio, che dopo qualche errore scende a poco più di 14mila euro. Montepremi in ogni caso non certo diprezzabile, con due parole-indizio "Letto" e "Contenuto" che secondo i telespettatori che seguono e commentano la puntata in tempo reale sui social concedono però troppe alternative.

Le campionesse provano con "Contratto", con il dubbio di "Comodino" e "Costretto". La risposta corretta, però, è "Compreso". E su X ecco piovere critiche.

"'Dichiaro di aver letto e compreso i termini dell'accordo', in calce ai contratti. Ci sta, il problema come sovente capita è che ce n'erano molte altre perfettamente abbinabili a entrambi gli elementi", "Non è vero, io posso aver letto una cosa senza averla compresa", "Letto e compreso? Ho i miei forti dubbi!", "Secondo me 'compreso' non ci azzecca né con 'letto' né con 'contenuto'", "Contratto ci stava meglio", "Compreso una s***a", "Contratto non c'azzecca se non molto ma molto alla lontana", "Ci sono quattro o cinque parole che vanno bene", "In effetti tutti insieme ne stiamo tirando fuori a DOZZINE che si abbinano perfettamente", "Troppo vaghe le tue parole: ci uscirebbe ancora di tutto".

Qualche telespettatore invece si concentra sulle campionesse: "Chiara e Raffaella fanno delle facce divertenti", "Che smorfie di disgusto che fanno".



