Reazione a Catena, "Le Tre stagioni" umiliate: "Mi viene da piangere"

Il game show Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno su Rai 1, continua a riscuotere successo, vincendo gli ascolti nella fascia preserale. Nella puntata dell’11 ottobre 2025, con 3.498.000 spettatori (23.8% di share), ha superato Avanti un Altro. Protagoniste assolute sono “Le Tre Stagioni”, il trio femminile di Novara composto da Chiara, Egle e Raffaella, che rappresentano primavera, estate e inverno. Amiche affiatate, Chiara lavora a Dublino presso la Banca Centrale, mentre Egle e Raffaella si dividono tra studio e lavoro in Italia.Le campionesse, in carica dal 5 ottobre dopo aver sconfitto i “Metà e Metà”, hanno accumulato un montepremi impressionante. Il 6 ottobre hanno vinto 34.250 euro, il 9 ottobre 6.375 euro e l’11 ottobre, indovinando la parola “Centralino” senza acquistare il terzo elemento, hanno aggiunto 9.938 euro, portando il totale a 50.563 euro. Nella puntata del 12 ottobre, hanno confermato il loro talento vincendo all’Intesa Vincente con 9 parole contro 8 degli avversari.

All’Ultima Catena, con un montepremi iniziale di 110.000 euro, dimezzato a 27.500 euro, hanno acquistato il terzo elemento (“Virgolette”), riducendo il premio a 13.750 euro. Indovinando la parola finale “Citazione”, hanno conquistato ulteriori 13.750 euro, raggiungendo un totale di 65.313 euro. Ma sui social c'è chi critica le "Tre Stagioni": "Beccare la parola perché suona bene senza sapere dell’esistenza dell’atto di citazione. Mi viene da piangere", si legge su X.