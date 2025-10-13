Passaparola, il supercampione Ferdinando Sallustio? Clamoroso: cosa fa oggi

Appena dici Passaparola dici Ferdinando Sallustio. Oggi 60enne, Sallustio è stato il campione in carica con il record di presenze del game show di Canale 5. Campione per più di cento puntate dal 2003 al 2008, Ferdinando ha vinto 352mila euro. Ma come è nato il suo successo? "Feci le selezioni, ma per qualche anno non si fece vivo nessuno - spiega oggi a Fanpage -. Un giorno mi decisi a chiamare in redazione e scoprii che avevano perso la cassetta del mio provino. Decisero di testarmi al telefono e risposi correttamente a 39 domande su 42".

Da lì la partecipazione alla trasmissione di Gerry Scotti: "Tra il 2003 e il 2008 mi imposi in 109 puntate su 115. Tornai a più riprese, includendoci i tornei. Alla 67esima uscita venni eliminato, ma mi richiamarono perché la risposta che inizialmente reputarono errata fu ritenuta esatta. Da lì in poi ne feci altre 32 di fila". Ma di 352 mila euro quanti ne entrarono davvero in tasca? "Bisogna togliere il 20% di tasse e in seguito un 4% per il cambio dei gettoni d’oro. Se mi fossi tenuto le monete, oggi il valore si sarebbe quadruplicato. Ma sarebbe stato assurdo. I soldi mi arrivarono a casa allo scadere dei sei mesi. Mi suonarono a casa dei signori in divisa con dei sacchettini in mano - racconta -. 100 mila euro corrispondevano a 7 chili d’oro. Li misi subito in cassaforte. Poi, appena raggiunto l’accordo con la fonderia, vennero a ritirarli. Come ha investito la somma? Acquistai casa per me e feci ristrutturare l’edicola dei miei genitori. Inoltre, feci attività benefica sostenendo il ‘Movimento per la vita’ che si occupa delle gestanti in difficoltà. Il rimanente l’ho investito in fondi pensione a lunga scadenza. Altrimenti che bancario sarei".