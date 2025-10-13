Garlasco, la zampata di Massimo Giletti: è l'ora di Lovati

Il delitto di Garlasco sarà uno degli argomenti di discussione a Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, nella puntata in onda questa sera, lunedì 13 ottobre. Tra i temi al centro del dibattito la nuova inchiesta su Mario Venditti, l'ex pm che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio e che ora è indagato per corruzione in atti giudiziari. Tra gli ospiti, invece, ci sarà l’avvocato di Sempio, Massimo Lovati, che racconterà quanto accaduto con Fabrizio Corona a Falsissimo dopo l’enorme bufera scatenata dalle sue parole.

Nei giorni scorsi, l’avvocato di Mario Venditti ha preso le difese del suo assistito: "Ha visto un’aggressione ingiustificata al proprio patrimonio professionale, al proprio patrimonio di valori e di certezze costruito con lavoro di anni e alla sua dignità". Poi ha aggiunto che all'origine di tutto c'è la riapertura del caso Poggi e che è surreale l’ipotesi che il colpevole non sia Alberto Stasi (ex fidanzato della vittima): "C’è una forte volontà di trovare un’alternativa diversa alla sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il responsabile dell’omicidio di una ragazza di 26 anni".