Affari tuoi, "hai visto?": cade per terra, arriva l'ambulanza

"Hai visto? Hai visto? Io non lo posso fare". Imprevisto e sirena dell'ambulanza ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel bel mezzo della puntata di mercoledì sera, il "pacchista per caso" Herbert Ballerina viene invitato, ma forse il termine più corretto sarebbe "costretto" dal padrone di casa a salire su una scaletta in plastica e piazzarsi sul tavolo, proprio com'è solito fare il cagnolino mascotte Gennarino. Sul più bello, però, la fragile scaletta cede sotto il peso del comico, che piomba a terra e per poco non ci rimette una gamba.

Dolorante, si lamenta con De Martino che invece è ormai accasciato al suolo, travolto dalle risate come il resto dei presenti: concorrenti, pacchisti e spettatori. "Aiutatemi sto lacrimando, povero Herbert", scrive un telespettatore da casa in tempo reale su X, "Pensate a quelle persone che non guardano questo programma", aggiunge un altro.

E la partita? Mentre molti utenti si lamentano per la durata eccessiva tanto di Affari tuoi quanto del diretto rivale La ruota della fortuna su Canale 5 (Affari tuoi termina alle 21.51 e la rete non ha altro di meglio da proporre che l'ennesima replica di Montalbano (con tutto il rispetto). Il tutto pagando un canone assurdo", "La cosa mi dà davvero che Rai e Mediaset per una stupida guerra per un punto o due di share mandino a pallino la prima serata") mentre in studio finisce male per Francesca, la bella ex pacchista dalla Liguria.

La interior designer per locali, genovese, è accompagnata dalla sua dolce metà Dario è costretta ad arrivare alla Regione fortunata per non tornare a casa a bocca vuota, ma dopo tante puntate ricche (e dopo l'ormai tradizionale spot pubblicitario) la iella questa volta ci vede benissimo. Niente da fare.

