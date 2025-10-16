La Ruota della fortuna, Gerry Scotti commosso: "Ha scelto noi", delirio in studio

"E' per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi. Il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci qui a La ruota della fortuna, è qui con noi Daaaaan Brooooown". E giù di ovazione: tutti in piedi nello studio de la Ruota della Fortuna: Gerry Scotti annuncia al pubblico presente, con un filo di commozione, un ospite d'eccezione lo scrittore americano Dan Brown. Per chi non lo sapesse, si tratta del creatore del personaggio Robert Langdon, protagonista di una saga da 200 milioni di copie vendute, da Angeli e demoni al celeberrimo Il codice da Vinci, da Il simbolo perduto a Inferno, da Origin a L'ultimo segreto. Thriller che mescolano storia, religione ed esoterismo diventati uno dei casi editoriali mondiali degli ultimi 20 anni. "Lo volevano in tante trasmissioni, ma lui ha deciso di venire da noi", spiega il padrone di casa. Quando Brown si affaccia dalle quinte e scende di corsa la scalinata, il pubblico si alza addirittura in piedi. "Nice to meet you", "piacere di conoscerti", lo saluta con trasporto Gerry. "Prenditi l'applauso", lo incalza il padrone di casa, che poi indica le caselle: "Ti abbiamo dedicato the wheel of fortune". C'è scritto "Simboli da decifrare per il re del thriller", e Brown guarda ammirato: "Fantastic! What a pleasure".

"Grazie signor Brown, sono tutti suoi ammiratori. L'Italia è uno dei paesi che ti ha regalato le maggiori soddisfazioni e ci siamo accorti che tu Dan ami molto l'Italia, appena puoi nei tuoi libri e nei film tratti da essi ci sono le immagini del nostro Paese", "Tutti nel mondo amano l'Italia", riconosce lo scrittore con Scotti che è un fiume in piena: "Le nostre costruzioni, i nostri monumenti, i chiaroscuri si adattano particolarmente ai tuoi libri".

