La Ruota della Fortuna, "non è da tutti": Dario sconvolge Gerry

di
martedì 14 ottobre 2025
1' di lettura

Una cifra record quella portata a casa finora dal campione in carica de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. A far sognare i telespettatori da ormai una settimana è Dario Basile, che ha accumulato un bottino di ben 224.500 euro. Il campione, 32 anni e originario di San Miniato, in provincia di Pisa, lavora come contabile ed è laureato in Storia Contemporanea. 

“È l’essere vivente che ha vinto più soldi alla Ruota”: così ha parlato di lui il conduttore. E in effetti Dario non fa che stupire il pubblico di puntata in puntata. Ad affascinare è proprio il suo modo di giocare, che gli consente di indovinare le frasi in pochi secondi. "Davvero, non è da tutti”, sottolinea ogni volta Gerry in studio. Basti pensare che in una sola serata, quella di domenica 12 ottobre, ha vinto 45.600 euro nella prima parte del gioco e altri 100 euro nel finale a La ruota delle meraviglie. Un vero e proprio talento. 



Il campione è arrivato nel game show lo scorso 7 ottobre, quando ha sconfitto l'ex campione Giuliano da La Spezia. Da quel momento non ha lasciato nemmeno un minimo di speranza agli altri concorrenti. Nella puntata del 9 ottobre ha addirittura stabilito un altro record: indovinare tutte le frasi sul tabellone, praticamente giocando da solo e lasciando a bocca aperta conduttore e pubblico in studio: "Signori, è un fenomeno”. 



