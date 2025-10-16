Affari Tuoi, clamoroso: Antonio Razzi tra il pubblico. Frecciata a Gerry Scotti?

Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di Affari Tuoi. Pacchi, Dottore e soprattutto... dea bendata. Siamo da Stefano De Martino, al seguitissimo game-show in onda su Rai 1, la puntata è quella di giovedì 16 ottobre.

E a misurarsi con la sorte tocca ad Angelo, 24enne di Isernia, in rappresentanza ovviamente del Molise. Ad accompagnarlo in gara ecco il cugino Alessio: la fidanzata di Angelo, Jessica, non poteva infatti essere presente.

Nell'attesa in veste di pacchista, il profilo Instagram di Angelo ha goduto dell'aumento di seguaci, circa una ventina. Non molti, certo, ma peculiare perché il profilo di Angelo resta privato. Tant'è, al netto dei dettagli, parte la sfida alla fortuna. Una sfida che però, già nelle primissime battute, ha riservato al concorrente un brutto colpo: ben presto, infatti, apre e dunque vanifica il pacco da 300mila euro, il premio più ambito.

La puntata prosegue con la ormai consueta di un sempre più scatenato Herbert Ballerina, il quale si esibisce alla fisarmonica, il tutto al fianco del pacchista che rappresenta l'Abruzzo, un macellaio che si presenta in studio con camicia color salmone, dettaglio che ha catturato l'attenzione dei social.

Ma la sorpresa più grossa doveva ancora arrivare. Infatti, seduto tra il pubblico, ecco che ad un certo punto viene inquadrato Antonio Razzi, l'ex senatore, una delle imitazioni più riuscite e iconiche nella storia di Maurizio Crozza. Ovviamente, si scatena il delirio: ma che ci fa, Antonio Razzi ad Affari Tuoi? Mistero fitto (e grasse risate). In ogni caso, alcuni utenti, su X, non hanno potuto fare a meno di notare come ieri, mercoledì 15 ottobre, a La ruota della fortuna ci fosse lo scrittore Dan Brown. Oggi, ad Affari Tuoi, ecco Razzi: De Martino ha voluto replicare all'ospitata di Gerry Scotti con ironia? Alto-basso? Chissà...