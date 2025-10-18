Reazione a Catena, "vincere senza sapere come": bufera sulle Tre Stagioni

Libero logo
di
sabato 18 ottobre 2025
1' di lettura

Grande vittoria per le Tre Stagioni a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Nella puntata in onda ieri, venerdì 17 ottobre, le campionesse sono state sfidate dai Tocca a Te, squadra formata da Paride, Simone e Yara da Iesi, in provincia di Ancona. I tre amici hanno spiegato di chiamarsi così perché sono molto appassionati di giochi da tavolo. Giochi durante i quali però si distraggono sempre e quindi si chiedono continuamente: "Tocca a te?".

Ancora una volta, però, all'Intesa vincente l'hanno spuntata le Tre Stagioni, che dunque sono arrivate all'ultima sfida con 76500 euro. Le parole da collegare erano "Punto" e "Bottone". Dopo un minuto di confronto, le campionesse hanno puntato tutto sulla parola "Tasto". E hanno fatto bene: era proprio quella la risposta esatta. Le concorrenti sono riuscite così a portarsi a casa un altro montepremi record. Si tratta della vincità più alta di questa edizione di Reazione a Catena.

Al termine della puntata, però, non sono mancate le polemiche. In molti sui social hanno criticato il gioco finale perché considerato troppo facile rispetto ad altre sere. "Mah... squadre molto più forti non hanno mai avuto una catena così facile", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Il colmo è vincere senza sapere come e loro ci sono riuscite". E ancora: "Chi si ricorda i dai e dai? Loro avevano parolone difficilissime". 

