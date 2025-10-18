Reazione a Catena, "vincere senza sapere come": bufera sulle Tre Stagioni

Grande vittoria per le Tre Stagioni a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Nella puntata in onda ieri, venerdì 17 ottobre, le campionesse sono state sfidate dai Tocca a Te, squadra formata da Paride, Simone e Yara da Iesi, in provincia di Ancona. I tre amici hanno spiegato di chiamarsi così perché sono molto appassionati di giochi da tavolo. Giochi durante i quali però si distraggono sempre e quindi si chiedono continuamente: "Tocca a te?".

Ancora una volta, però, all'Intesa vincente l'hanno spuntata le Tre Stagioni, che dunque sono arrivate all'ultima sfida con 76500 euro. Le parole da collegare erano "Punto" e "Bottone". Dopo un minuto di confronto, le campionesse hanno puntato tutto sulla parola "Tasto". E hanno fatto bene: era proprio quella la risposta esatta. Le concorrenti sono riuscite così a portarsi a casa un altro montepremi record. Si tratta della vincità più alta di questa edizione di Reazione a Catena.