Garlasco, mamma Sempio al telefono: "13mila € in 15 giorni", uno choc

I soldi ancora al centro del giallo. Con le nuove indagini sul delitto di Garlasco, l'attenzione si è focalizzata sul flusso di denaro uscito dai conti dei genitori di Andrea Sempio. Flusso per cui l'ex procuratore di Pavia è accusato di corruzione per l'archiviazione di Sempio stesso. A Quarta Repubblica sono state mandate in onda le intercettazioni di Daniela Ferrari, mamma di Andrea, risalenti a settembre 2025. Incalzata dall'investigatore, Ferrari spiega: "Il costo delle spese legali? Non ricordo di preciso, intorno ai cinquantamila euro. Ci dicevano che questi soldi servivano per avere le carte. Dagli avvocati ci andavano sempre mio marito e mio figlio e quando tornavano dicevano sempre che i soldi servivano per avere le carte".

A quel punto l'investigatore insiste: "Dal primo gennaio 2017 al 26 gennaio 2017 ci sono uscite di denaro contante dai conti di suo marito e di suo figlio per 13mila euro. A chi sono finiti quei soldi?", "Sono finiti all'avvocato Soldani", risponde la donna. E ancora: "Possibile che in 15 giorni ben 13mila euro in contanti siano finiti nelle mani dell'avvocato Soldani?".