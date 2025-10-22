Striscia la Notizia, il ritorno: ecco quando e chi conduce

Come già anticipato da Enzo Iacchetti, Striscia la Notizia è pronta a tornare. Il tg satirico di Canale 5 - riporta il giornalista Alberto Dandolo - "sarà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione mercoledì 26 novembre". Un retroscena svelato sulle colonne di Oggi e che vedrebbe una storica coppia dietro al bancone. "Al comando di Striscia la notizia ci saranno ancora Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti".

Sempre Dandolo ha svelato che questo nuovo ciclo del tg satirico ideato da Antonio Ricci dovrebbe essere composto da cinque puntate in prima serata su Canale 5. E proprio per questo approdo nel prime time dell’ammiraglia Mediaset. Inoltre Ricci avrebbe deciso di apportare qualche modifica alla scenografia del suo show: "Il primo ciclo dovrebbe essere di 5 puntate, con una scenografia rinnovata", si legge.