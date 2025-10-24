Re Carlo, bomba di Caprarica sul suo matrimonio: "Almeno in tre"

Sono giorni tumultuosi, caldissimi per la Corona britannica. Le rivelazioni (postume) contenute nel memoir di Virginia Giuffre, sfruttata sessualmente quando ancora era una ragazzina dal magnate americano Jeffrey Epstein, la sua assistente Ghislaine Maxwell e la loro cricca di amici ricchi, potentissimi e pervertiti, sono destinate con ogni probabilità a segnare la fine pubblica del Principe Andrea. Travolto dallo scandalo già da parecchi mesi, non gli basterà mettere sul tavolo il titolo di Duca di York: il fratello Re Carlo e il nipote nonché futuro monarca William contano di estrometterlo definitivamente e completamente da qualsiasi ruolo istituzionale. Una faida da film che si inserisce nei torbidi che hanno tormentato da sempre Buckingham Palace.

Di questo parla Antonio Caprarica, ex corrispondente da Londra perla Rai, uno dei massimi conoscitori italiani delle altissime sfere inglesi e dei Windsor in particolare. E lo fa ospite di Piero Chiambretti a Fin che la barca va, il programma dell’access prime time di Rai 3. Sulla chiatta di Pierino, il barbuto giornalista riflette sui problemi di Harry e della consorte Meghan Markle, ormai reietti e allontanati pare senza possibilità di ritorno dal resto della Royal Family, e regala subito una primizia: a Harry e William non firmeranno mai un armistizio, non saranno amici mai più. I nemici di Harry a Palazzo sono quelli che Lady D chiamava gli “uomini in grigio” - spiega Caprarica -. Cioè il potere oscuro dietro il trono, che si regge grazie alla loro abilità».