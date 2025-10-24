Britney Spears, la popstar in crisi fa brillare Italia 1

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Britney Spears: la caduta di una stella”/ Italia 1)

Una ragazzina della Louisiana diventa a soli 17 anni una star planetaria per poi, nel giro di pochi anni, precipitare in un gorgo autodistruttivo che la portò a cadere più volte fino al definitivo ritiro dalle scene. La parabola di Britney Spears ha quasi un sapore biblico tanto è drammatico il percorso di questa stella del pop che negli ultimi anni faceva notizia più per gossip o vicende giudiziarie che per le canzoni.

Sarà anche per questo che l’affetto del pubblico non è mai venuto meno, come dimostrano gli ascolti del doc Britney Spears: la caduta di una stella trasmesso martedì in tarda serata su Italia 1: quasi l’11% di share con 400mila spettatori circa tra l’una e le due di notte. La produzione americana partiva dal suo esaurimento nervoso del 2007 per poi concentrarsi sui 14 mesi successivi, difficilissimi per lei. Centrata la fascia d'età: coloro che tra fine 90 e primi 2000 erano ragazzini rappresentano il target del canale Mediaset. E riuscito anche l’abbinamento con Le Iene presentano: Inside che precedeva il biopic.