Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

Finisce a insulti il confronto sulla guerra in Ucraina a Otto e mezzo, su La7, tra Marco Travaglio e Beppe Severgnini. Il direttore del Fatto quotidiano, ospite di Lilli Gruber, attacca subito: "Dobbiamo essere preoccupati almeno quanto lo è Zelensky, che infatti rendendosi conto dello stato in cui versa il suo Paese sta implorando l'Occidente affinché fermi Putin. Il problema è che Putin non è Netanyahu, non è un alleato o un vassallo di Trump a cui dare gli ordini. Putin è il capo di una grande potenza, dello Stato e dell'arsenale nucleare più grandi del mondo. Non lo fermi facendo la faccia feroce o mandando qualche Patriot o qualche Tomahawk all'Ucraina, ammesso che glieli mandino. L'unico che può fermare Putin è Zelensky, facendogli un'offerta che non può rifiutare. Chi parla tutti i giorni di tregua, e sta perdendo, è evidente che è disperato".

Quindi il direttore del Fatto si rivolge a Severgnini, contestandolo apertamente: "Non è vero niente che l'Europa ha aiutato l'Ucraina, se l'avessimo aiutata a negoziare a Istanbul quando Putin non chiedeva un centimetro di terra ma semplicemente il rispetto degli accordi di Minsk, cioè l'autonomia del Donbass, la rinuncia alla Nato e la parziale demilitarizzazione, noi avremmo salvato l'Ucraina integra invece l'abbiamo condannata a morte".

"Quello che hanno fatto l'Europa e gli americani fino all'arrivo di Trump è stato il suicidio assistito di un popolo e di un Paese", attacca ancora Travaglio, mentre la firma del Corriere della Sera scuote il capo. "Qualcuno ne dovrà pagare le conseguenze", sottolinea ancora il direttore del Fatto.

Travaglio contro Severgnini, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

"Io credo che l'Europa abbia fatto il possibile, invece - replica Severgnini -. Tu Marco e tantissimi continuate a dimenticare che gli ucraini all'inizio si sono difesi da soli se no questo qua prendeva Kiev e andava oltre". "Da soli? - sbotta Travaglio - Da soli? Ma lo sai che l'esercito gliel'ha messo in piedi la Nato dal 2014? Ma cosa dici? Hai studiato la storia su Topolino?".