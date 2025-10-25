Affari Tuoi, Alessandra scoppia in lacrime a fine puntata: cosa è successo

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di serata, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza dell’Umbria, Anas, originario di Santa Maria degli Angeli e di professione vetraio.

La protagonista della puntata è stata però Alessandra, pacchista del Veneto, che arriva da Padova e lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento. La concorrente ha scelto di partecipare insieme al padre Giovanni, ex autista di autobus oggi in pensione. Alessandra ha raccontato con simpatia che nella sua famiglia, a parte il papà, sono tutte donne. Padre e figlia hanno giocato con il pacco numero 20, condividendo momenti di grande emozione e complicità. Alessandra poi ha pianto a fine puntata, nonostante abbiamo vinto 72mila euro. Il motivo? Lei ha realmente bisogno di soldi. "Mi commuovo e arrabbio al tempo stesso quando vedo persone come questa ragazza che hanno difficoltà economiche e bisogno di soldi mentre ci sono gli influencer che con balletti e foto ottengono denaro, prodotti, biglietti per concerti a palate senza alcun merito", ha scritto un utente.