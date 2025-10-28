Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

L'Eredità, occhio al labiale: "Suggerita", pesante sospetto sul pubblico

martedì 28 ottobre 2025
L'Eredità, occhio al labiale: "Suggerita", pesante sospetto sul pubblico

1' di lettura

Sospetti durante la puntata de L'Eredità in onda martedì 28 ottobre su Rai 1. A scatenare i telespettatori le domande rivolte ai giocatori del programma condotto da Marco Liorni. In particolare a sollevare qualche dubbio sono i quesiti rivolti a Beatrice. "A beatrice - si legge su X - tutte definizioni facili, al campione le più difficili. Se il gioco non cambia (stesse definizioni) sarà sempre più ingiusto". 

Ma c'è anche chi parla della bravura dei concorrenti: "Simone ha pensato di cavarsela con una debuttante e invece è stato castigato", "Brava bea". E ancora: "Due bellissime sfide. Bravi". "Già lo so - prevede qualcuno - Beatrice resterà a l'eredità fino a diventarvi antipatica". 

E invece a finire alla Ghigliottina è stata Michela. Anche in questo caso le perplessità non mancano: "Ma la parola della ghigliottina alla concorrente l’hanno suggerita? L’ha azzeccata ma non dà una spiegazione sensata che una", "Questa l'ha presa senza manco saperlo", "Ma l'ha presa per puro c**o o sapeva già la risposta? Ne ha abbinata sì e no una...", io guarderei i labiali del pubblico, gliel'hanno suggerita per forza, è indegno".

Fortunata o...? L'Eredità, Michela vince ma è un caso: "Indegno, una emerita cretina"

Sui titoli di coda L'Eredità, "Facilissima: dem***da!". Caos sui titoli di coda

L'Eredità L'Eredità, "anche i prossimi 4 mesi": bufera alla ghigliottina

tag
l'eredità

Fortunata o...? L'Eredità, Michela vince ma è un caso: "Indegno, una emerita cretina"

Sui titoli di coda L'Eredità, "Facilissima: dem***da!". Caos sui titoli di coda

L'Eredità L'Eredità, "anche i prossimi 4 mesi": bufera alla ghigliottina

ti potrebbero interessare

483x240

E' sempre Cartabianca, il dem Furfaro travolto da Donzelli: "Te lo ricordo"

1562x724

L'Eredità, Michela vince ma è un caso: "Indegno, una emerita cretina"

Redazione
1062x595

DiMartedì, il fango di Augias sulla Meloni: "Il suo lato collerico, ho una spiegazione"

Roberto Tortora
590x223

Affari Tuoi, beffa dell'ultimo minuto e pioggia di critiche: cosa aveva nel pacco