L'Eredità, occhio al labiale: "Suggerita", pesante sospetto sul pubblico

Sospetti durante la puntata de L'Eredità in onda martedì 28 ottobre su Rai 1. A scatenare i telespettatori le domande rivolte ai giocatori del programma condotto da Marco Liorni. In particolare a sollevare qualche dubbio sono i quesiti rivolti a Beatrice. "A beatrice - si legge su X - tutte definizioni facili, al campione le più difficili. Se il gioco non cambia (stesse definizioni) sarà sempre più ingiusto".

Ma c'è anche chi parla della bravura dei concorrenti: "Simone ha pensato di cavarsela con una debuttante e invece è stato castigato", "Brava bea". E ancora: "Due bellissime sfide. Bravi". "Già lo so - prevede qualcuno - Beatrice resterà a l'eredità fino a diventarvi antipatica".

E invece a finire alla Ghigliottina è stata Michela. Anche in questo caso le perplessità non mancano: "Ma la parola della ghigliottina alla concorrente l’hanno suggerita? L’ha azzeccata ma non dà una spiegazione sensata che una", "Questa l'ha presa senza manco saperlo", "Ma l'ha presa per puro c**o o sapeva già la risposta? Ne ha abbinata sì e no una...", io guarderei i labiali del pubblico, gliel'hanno suggerita per forza, è indegno".