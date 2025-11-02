Ballando con le Stelle, dramma-Fialdini: "Non so se tornerò"

Momento difficile per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. La Fialdini, nella puntata di sabato 1 novembre, ha dovuto fare i conti con un incidente che ha messo in dubbio la sua permanenza nel format danzereccio. Durante le prove dell’ultima settimana, infatti, Fialdini si è infortunata al piede destro, infortunio confermato dagli accertamenti medici effettuati dopo il dolore avvertito in sala prove.
Nella sesta puntata, la giornalista si è presentata comunque in pista accanto al suo insegnante di ballo, Giovanni Pernice, ma senza poter eseguire la coreografia su cui avevano lavorato con impegno nelle prove dei giorni precedenti.
L’esibizione è saltata così come rischia di saltare del tutto la sua partecipazione. “Non so se tornerò, non si sa”, ha sussurrato la Fialdini, lasciando di stucco giuria e pubblico. Nonostante la delusione, ha cercato di mantenere un tono positivo: “Sono ottimista, ci spero. C'è amarezza, c'è anche un po' di tristezza nelle giuste dimensioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo per tutta la settimana, è stato molto divertente. Avrei voluto proprio ballare questo jive sulle note di una canzone di Adriano Celentano”.