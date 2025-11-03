Che tempo che fa, la Vanoni spiazza Fazio: "Ho fatto un sogno"

"Ho sognato che ero in una giungla e c'erano degli omini piccoli, dei pigmei, però vestiti un po' Mahori un po' Masai, che parlavano benissimo l'italiano": Ornella Vanoni lo ha raccontato a Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, facendo scoppiare tutti a ridere. Poi ha proseguito col suo racconto: "C'era una mia amica nella giungla che doveva prendere l'aereo e io le dicevo: 'non andare via perché io non trovo più la borsa'. Avevo una borsa gigantesca dove avevo messo conchiglie, suppellettili, cose meravigliose. Ma lei diceva: 'non posso sennò perdo l'aereo'. Sì anche io lo perdo, ca**o, ma dov'è la borsa?".

"E mi sono svegliata urlando: 'dov'è la borsa?'. E la cameriera ha aperto la porta dicendo: 'signora vuole la borsa?'. Finito qui": ha finito di raccontare la cantante. Che dunque ha sottolineato: "Però è stato traumatizzante perché perdere la borsa...". A quel punto il conduttore le ha chiesto: "Ma non capisco il nesso tra questo sogno e che non ti fai più le canne". E lei ha spiegato: "Non facendomi più le canne, che non fanno sognare, sogno. E quindi io ho questa attività onirica molto forte".