Luciana Littizzetto, per difendere le donne attacca il governo

Adesso che Luciana Littizzetto ci ha spiegato che “bellissima” non è un complimento ma il rutto di un maschio in andropausa partorito da una mentalità patriarcale (si riferiva a quanto detto da Trump a Meloni a Sharm el-Sheick) abbiamo ancora più chiaro cosa si debba intendere per femminismo bene orientato (l’unico ammesso). Se sul luogo di lavoro ti fanno un complimento devi mandare il malcapitato a quel paese. Perché in realtà vogliono sminuire la tua professionalità concentrandosi solo sull’estetica. Per il femminismo bene orientato la bellezza non è una virtù, anzi puzza di maschilismo da cavernicoli. Le femministe bene orientate hanno letto Simone de Beauvoir e sanno che, come diceva lei, farsi bella è una convenzione per attrarre un cuore maschile, una roba da civette.

Nel mentre ci si coccola con simili intellettualismi non bisogna dimenticare che il primo passo per combattere i femminicidi è sollecitare l’educazione sessuale e all’affettività nelle scuole. Nelle scuole già si fa ma è bene dire che il governo la vieta, anche se non corrisponde al vero. Ma soprattutto occorre legare i femminicidi a questa mancanza per poter in qualche modo creare un link tra la destra a Palazzo Chigi e la violenza contro le donne. E basta? Beh, sembrerebbe proprio di sì. Anche se occorre sempre aggiungere, per una femminista bene orientata, che Meloni non ha fatto nulla per le donne perché è di destra e si fa chiamare “il” presidente. Poi ci sono altre battaglie limitrofe: per esempio la carriera alias a scuola o anche genitore 1 e genitore 2 al posto di madre e padre. Dice: ma ci sono donne che vivono sotto regimi fondamentalisti, e ci sono ragazze islamiche in Italia ancora costrette all’infibulazione, o picchiate perché vogliono vivere all’occidentale (a volte anche uccise per questo) o soggette ad abitudini umilianti (non avere mai con sé denaro o camminare un passo indietro ai mariti).