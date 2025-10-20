Fiorello ko, "se provi a prendere il posto di Vespa..."

E ancora: "Citerei Shakespeare: 'Molto rumore per nulla'. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa", ha detto ringraziando poi Vespa per avergli prestato lo studio. "D'altronde - ha aggiunto - le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda!".

Fiorello non ha potuto partecipare a causa di un virus che lo ha colpito. Una notizia alla quale hanno reagito i telespettatori esprimendo la propria solidarietà. Qualcuno ha scritto: "Fioreeee, guarisci presto. Aoh, ma non è che te l’hanno tirata?"; "Debutto 'malato' debutto fortunato"; "Rimettiti presto" E anche i complimenti non si sprecano: "Che gran figo che sei", "Bravo Rosario", "Mitici mi avete fatto sbudellare dalle risate". Ma qualcuno si lamenta anche perché non ha saputo dell'indisposizione di Fiorello e non capisce perché sia stato dato l'appuntamento per il 20 ottobre, quando la trasmissione non c’è e scrive: "Ma se non ci siete".