L'aria che tira, Odifreddi smonta Ranucci: "L'inchiesta è un'altra cosa"

Sorpresa: c'è qualcuno a sinistra che non si straccia le vesti per Sigfrido Ranucci e per Report: è Piergiorgio Odifreddi, matematico e scienziato che quando parla di politica suscita sempre un certo clamore. Da intellettuale pare avere la passione per la provocazione e infatti quando espone il suo pensiero in collegamento con L'aria che tira, su La7, lo studio quasi "esplode".

"Sono ovviamente favorevole alla libertà di stampa, ma sono contrario al giornalismo d'inchiesta. In occidente si fa e a volte ha prodotto dei frutti meravigliosi, per esempio la caduta di Nixon, ma semplicemente instaura una seconda giurisprudenza. È come se ci fossero due poteri giudiziari, uno che è quello stabilito di giudici e pubblici ministeri con tutte le sue garanzie costituzionali e di legge, mentre l'altro è un potere giudiziario che non ha nessun vincolo, perché i giornali fanno le inchieste e poi pretendono...".

