David Parenzo ferma Odifreddi: "Cosa le sfugge", che figura

"Praticamente tutta l'Europa e il Medio Oriente si sono riuniti in Egitto senza Israele e senza i palestinesi". Lo strafalcione è di Piergiorgio Odifreddi, matematico e intellettuale di vaglia della sinistra-sinistra italiana. E ci pensa David Parenzo, in studio a L'aria che tira, a farlo notare al suo ospite.

"No no no, i palestinesi c'erano. Professore, sennò le sfugge... Lei è un matematico e la variabile non può essere una variabile impazzita". Odifreddi prova a correggersi in corsa: "Sì sì ho capito, senza Hamas". Ma Parenzo continua.