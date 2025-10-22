David Parenzo ferma Odifreddi: "Cosa le sfugge", che figura

"Praticamente tutta l'Europa e il Medio Oriente si sono riuniti in Egitto senza Israele e senza i palestinesi". Lo strafalcione è di Piergiorgio Odifreddi, matematico e intellettuale di vaglia della sinistra-sinistra italiana. E ci pensa David Parenzo, in studio a L'aria che tira, a farlo notare al suo ospite.
"No no no, i palestinesi c'erano. Professore, sennò le sfugge... Lei è un matematico e la variabile non può essere una variabile impazzita". Odifreddi prova a correggersi in corsa: "Sì sì ho capito, senza Hamas". Ma Parenzo continua.
"Senza Hamas ci mancherebbe altro. Ma a Sharm el Sheik c'era Abu Mazen, che le dovrebbe piacere", puntualizza il conduttore ricordando la presenza del capo della ANP, l'organizzazione politica palestinese di fatto spodestata a Gaza e in Cisgiordania dai tagliagole e fino a pochi anni fa unico interlcutore internazionale per la questione israelo-palestinese.
"Ho sbagliato a dire palestinese, volevo dire Hamas", prova a chiudere il caso Odifreddi con un sorriso. "Ma nel caso dell'Ucraina potrebbe essere interessante questo fatto - propone il matematico facendo un parallelo tra le due crisi -, cioè far firmare un accordo che ingloba le richieste dei volenterosi dai paesi loro cosiddetti alleati", senza far intervenire dunque i russi. Un'ardita intelaiatura diplomatica. O perlomeno un escamotage utile a mettere in pausa le atrocità al fronte e guadagnare un po' di tempo sulla strada, strettissima, che conduce a una pace vera e duratura.