L'aria che tira, David Parenzo sbrocca con Odifreddi: "Hamas come Mandela?"

di
mercoledì 22 ottobre 2025
1' di lettura

Un parallelo tra l'organizzazione terroristica palestinese Hamas e Nelson Mandela a L'Aria che tira su La7 ha fatto saltare dalla sedia il conduttore David Parenzo. A farlo il matematico Piergiorgio Odifreddi, ospite in collegamento del talk. "Lei sa che io sono per la libertà di opinione sempre anche quando l'opinione è un po' pazzerella...", ha cominciato a dire Parenzo, parecchio sconcertato dall'intervento del suo ospite, così come sconcertati sono apparsi tutti gli altri ospiti in studio, tra cui Mara Carfagna. 

"Non è un'opinione mia, questo è quello che pensava Mandela dei palestinesi. Lo ha detto più volte, scandalizzando come è scandalizzato lei", ha insistito allora Odifreddi. E il conduttore, ancora più sconvolto, ha risposto: "Ma Mandela non ha mai attaccato dei civili". E ancora: "È improprio, è una fesseria".

Ma non è finita qui. A spiazzare Parenzo è stata anche un'altra dichiarazione del matematico, secondo cui "praticamente tutta l'Europa e il Medio Oriente si sono riuniti in Egitto senza Israele e senza i palestinesi". "No no no, i palestinesi c'erano - l'ha corretto il giornalista -. Professore, sennò le sfugge... Lei è un matematico e la variabile non può essere una variabile impazzita". "Sì sì ho capito, senza Hamas", ha provato a correggersi in corsa Odifreddi.  

