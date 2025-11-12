L'Eredità, caos su Giusy: "Come ti fregano"

"Letto", "Passato", "Pranzo", "Stato", "Regno", "Estratto", "Piatto", "Mattone", "Sale", "Amore". Della serie: a la Ghigliottina, il gioco finale de L'Eredità, quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, vale davvero tutto.

I telespettatori che seguono e commentano in tempo reale su X il programma si sbizzarriscono nella risposta e il fatto che sia un vero e proprio diluvio di suggerimenti testimonia come la combinazione delle cinque parole-indizio mercoledì sera sia davvero insidiosa e ambigua.

Il campione di serata è Gianluca, rimasto anche lui spiazzata dall'ultima prova e dagli indizi: "Primo", "Matrimonio", "Freddo", "Libro" e "Vegetale". E così, con un montepremi di 50mila euro ancora in gioco, la risposta corretta è appannaggio di pochissimi da casa: "Estratto".

Sui titoli di coda, gli appassionati si scatenano su un episodio in particolare, la caduta della giovane sfidante Giusy ai 100 Secondi: "Tutte 'ste lauree e poi ti inc***o col Ballo del Qua qua", "Montale no, ma il il ballo del qua qua si. Ahi!", "Nel 1981 Giusy non era nata... Ci confermano che gli autori sono 'datati' con le domande di spettacolo", "Ma quanti anni ha una che non conosce 'Il ballo del Qua qua'", "Giusy mi ricorda la bravissima Anna Foglietta", "Fregata dal ballo del Qua qua", "L'ha buttata via malamente".