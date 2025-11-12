Enzo Iacchetti dalla Balivo, "per lei avrei lasciato tutto": l'amore vip

Lo sguardo inevitabilmente si sposta sul suo passato e il rapporto non facile con il padre : "Per mio papà era meglio che non dicessi nulla sullo spettacolo, era nemico delle mie intenzioni giovanili. Quando è mancato a 57 anni io ne avevo 22, e non ci siamo mai parlati davvero". Enzino era "un disubbidiente : prendevo la chitarra e me ne andavo. Lui voleva che studiassi, ma io non lo facevo. Non condivideva i miei sogni, però oggi vorrei sapere cosa pensa, se è orgoglioso di me".

La voce si incrina più volte, gli occhi sono spesso lucidi. "Lui era un uomo all'antica, faceva il ciabattino fino a 40 anni, poi ci siamo trasferiti sul Lago Maggiore. Ci ha dato una vita dignitosa, ma forse avrebbe voluto un figlio che lo aiutasse, non uno che scappava la notte per suonare nei night. Mi è dispiaciuto che non sia mai venuto a vedermi, neanche all'oratorio. Mamma sì, veniva di nascosto, poi scappava via perché non voleva che papà lo sapesse".

Dal punto di vista professionale, ha già pronto un piccolo tradimento: "L'anno prossimo andrò a Tale e Quale Show. Sono cinque anni che Carlo Conti mi corteggia. Anche quest'anno mi aveva chiamato ma ero in attesa di sapere se dovevo fare le mie cose a Mediaset. Lui ha insistito, 'è il terzo anno che te lo chiedo...'. Quindi Sanremo no, Carlino, ma se c'è un buon cachet, ci vado!".