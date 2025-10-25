Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minaccia

Enzo Iacchetti non arretra di un centimetro. E anzi, aggiunge un pizzico di pepe alle sue parole che hanno fatto il giro di tutto il Paese. Intervistato da Repubblica, il comico è tornato a parlare della sua ospitata da Banca Berlinguer, quella nella quale aveva minacciato di aggressione l'ospite israeliano, sostenendo che su Gaza non ci dovesse essere contraddittorio. Da quel momento è stato portato sul palmo della mano dai pro-Pal.

"Sentirsi dare del fascista da un nazista non è una cosa piacevole - ha spiegato Iacchetti a Repubblica -. E poi quando ho detto che avete ucciso 20mila bambini lui mi ha detto: 'definisci bambino'. Io sapevo che lui era sotto, nello studiolo. Se avessi avuto 20 anni di meno sarei sceso. Ma non perché sono un violento. Ma perché quella gente lì non bisogna farla parlare perché dice delle cose disumane. Dice - ha poi aggiunto - che tutto è falso".