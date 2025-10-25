Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minaccia

di
Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minaccia

1' di lettura

Enzo Iacchetti non arretra di un centimetro. E anzi, aggiunge un pizzico di pepe alle sue parole che hanno fatto il giro di tutto il Paese. Intervistato da Repubblica, il comico è tornato a parlare della sua ospitata da Banca Berlinguer, quella nella quale aveva minacciato di aggressione l'ospite israeliano, sostenendo che su Gaza non ci dovesse essere contraddittorio. Da quel momento è stato portato sul palmo della mano dai pro-Pal.

"Sentirsi dare del fascista da un nazista non è una cosa piacevole - ha spiegato Iacchetti a Repubblica -. E poi quando ho detto che avete ucciso 20mila bambini lui mi ha detto: 'definisci bambino'. Io sapevo che lui era sotto, nello studiolo. Se avessi avuto 20 anni di meno sarei sceso. Ma non perché sono un violento. Ma perché quella gente lì non bisogna farla parlare perché dice delle cose disumane. Dice - ha poi aggiunto - che tutto è falso".

Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

Enzo Iacchetti ancora protagonista, in senso negativo. L'ex conduttore di Striscia la Notizia ne ha combinata un'...

Alla domanda su Trump che ha portato la pace in Medio Oriente, Iacchetti ha risposto: "Non mi far dire parolacce. Io non so come hanno fatto gli americani. Non lo so, perché è un popolo che stimo. Oddio, lo stimo soltanto dal lato artistico. E infatti gli artisti hanno preso posizioni durissime contro Trump. Ma io mi sono chiesto se non ci fosse un altro repubblicano un po' più intelligente".

Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Enzo Iacchetti continua a insultare. L'ex conduttore di Striscia la Notizia, grazie a quella famosa ospitata da Bian...

Fuori controllo Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Tam tam impazzito Striscia la Notizia, il ritorno: ecco quando e chi conduce

Altro raptus Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

tag
enzo iacchetti

Fuori controllo Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Tam tam impazzito Striscia la Notizia, il ritorno: ecco quando e chi conduce

Altro raptus Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

ti potrebbero interessare

1312x637

Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Redazione
1024x681

Striscia la Notizia, il ritorno: ecco quando e chi conduce

609x356

Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

Redazione
579x237

Enzo Iacchetti, fango sul governo: "In cosa è brava Meloni"

Redazione