Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minaccia

Enzo Iacchetti non arretra di un centimetro. E anzi, aggiunge un pizzico di pepe alle sue parole che hanno fatto il giro di tutto il Paese. Intervistato da Repubblica, il comico è tornato a parlare della sua ospitata da Banca Berlinguer, quella nella quale aveva minacciato di aggressione l'ospite israeliano, sostenendo che su Gaza non ci dovesse essere contraddittorio. Da quel momento è stato portato sul palmo della mano dai pro-Pal.
"Sentirsi dare del fascista da un nazista non è una cosa piacevole - ha spiegato Iacchetti a Repubblica -. E poi quando ho detto che avete ucciso 20mila bambini lui mi ha detto: 'definisci bambino'. Io sapevo che lui era sotto, nello studiolo. Se avessi avuto 20 anni di meno sarei sceso. Ma non perché sono un violento. Ma perché quella gente lì non bisogna farla parlare perché dice delle cose disumane. Dice - ha poi aggiunto - che tutto è falso".
Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"Enzo Iacchetti ancora protagonista, in senso negativo. L'ex conduttore di Striscia la Notizia ne ha combinata un'...
Alla domanda su Trump che ha portato la pace in Medio Oriente, Iacchetti ha risposto: "Non mi far dire parolacce. Io non so come hanno fatto gli americani. Non lo so, perché è un popolo che stimo. Oddio, lo stimo soltanto dal lato artistico. E infatti gli artisti hanno preso posizioni durissime contro Trump. Ma io mi sono chiesto se non ci fosse un altro repubblicano un po' più intelligente".