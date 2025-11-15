Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

L'Eredità, errore mostruoso: "Come ha potuto?"

sabato 15 novembre 2025
L'Eredità, errore mostruoso: "Come ha potuto?"

2' di lettura

Arriva alla Ghigliottina, Marcello, e si gioca la bellezza di 85mila euro rimasti al termine delle cinque parole indizio de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Purtroppo per lui, non riesce ad azzeccare la parola che collega "Viaggio", "Superiore", "Diritto", "Base" e "Processo", cioè "Istruzione".

"VIAGGIO d'istruzione gita scolastica. SUPERIORE istruzione universitaria. DIRITTO all'istruzione diritto fondamentale all'educazione. BASE istruzione  primaria/elementare. PROCESSO  In ambito giuridico esiste la fase istruttoria o istruzione del processo", riepiloga un telespettatore che commenta in tempo reale la puntata su X.

Gli altri appassionati si dividono ("Io avrei già dimezzato quattro volte", "Ordine... Ma credo di no", "Lavoro si adatta perfettamente a tutte e cinque, quindi sarà qualcos'altro...") ma in realtà venerdì sera l'attenzione di tutti è su quanto accaduto poco prima, con il bravo Gianluca fregato da un meccanismo assai insidioso e, forse, ingiusto. "Questi 100 secondi sono una ... Stupidata. Fate la media delle risposte esatte dei concorrenti. Sarebbe più giusto", scrive un utente. Gianluca, il concorrente più apprezzato, è infatti incappato in un clamoroso strafalcione artistico.

"Ma noooooo povero Gianluca sempre all' ultima parola cade che sc***ooo", "La sapeva, si è incartato...", "Non capisco veramente perché ha detto Picasso", "Ma deve avere una maledizione addosso sto tizio, sennò non si spiega!", "Dopo aver detto Picasso ha imitato l'urlo di Munch", "Gianluca è caduto sull'orecchio", "Che gioco stupido e ingiusto", "Gianlù… ma come hai potuto dire Picasso???", "E anche oggi Gianluca vince domani". E durante la Ghigliottina c'è chi da casa assicura: "Nel frattempo Gianluca ha già scritto la sua parola: Vaffangogh".

tag
l'eredità
marco liorni
ghigliottina l'eredità
marcello l'eredità
gianluca l'eredità
100 secondi l'eredità
picasso
van gogh

Bufera L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Un vero e proprio strazio"

L'Eredità L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

La rivolta L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

ti potrebbero interessare

Landini a Tagadà: "Io qui oggi perché di venerdì...", ride in faccia agli italiani

Landini a Tagadà: "Io qui oggi perché di venerdì...", ride in faccia agli italiani

Enzo Iacchetti, il suo dramma dalla Balivo

Enzo Iacchetti, il suo dramma dalla Balivo

Claudio Brigliadori
Una tragedia viva nella memoria

Una tragedia viva nella memoria

Klaus Davi
Salvo Sottile a Ciao Maschio: "Mio padre? non c'era quasi mai"

Salvo Sottile a Ciao Maschio: "Mio padre? non c'era quasi mai"