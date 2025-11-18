Affari Tuoi, "potevi accettare": bufera su Valentina

Valentina dalla Puglia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata andata in onda questa sera, martedì 18 novembre. La concorrente, originaria di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani, nella vita fa l'assistente di un'agenzia di autonoleggio a Malpensa. Con lei in studio sua sorella Elisabetta. Le due hanno giocato con il pacco numero 17.

A un passo dalla fine, la concorrente è rimasta con 20 euro, 200 euro e il cane mascotte Gennarino da una parte e con 10mila, 30mila e 300mila euro dall'altra. Quando il dottore le ha offerto 29mila euro, lei ha rifiutato ed è andata avanti. Dopodiché ha eliminato i 30mila euro. E a quel punto le è stato proposto un cambio. Ma anche questo è stato rifiutato. Alla fine, purtroppo, ha eliminato i 300mila e ha scoperto che nel suo pacco c'erano solo 20 euro.

Di qui il passaggio alla Regione Fortunata. Valentina ha puntato prima sulla Liguria per provare a vincere 100mila euro e poi sulla Toscana per 50mila. Purtroppo però la regione fortunata era il Friuli Venezia Giulia. "Potevi accettare che a casa a mani vuote non ci andavi #AffariTuoi", ha commentato polemico un utente afine puntata.