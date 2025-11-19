DiMartedì, Giannini delira su Meloni: "Vogliono fare piazza pulita"

Anche Massimo Giannini ospite a “diMartedì”, salotto di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. L’ex-direttore di Radio Capital e de La Stampa ne ha approfittato per sferrare l’ennesimo attacco al governo Meloni, affermando che sembra intenzionato a eliminare ogni ostacolo: dalla magistratura alla Corte Costituzionale, dalla Corte dei Conti fino al Presidente della Repubblica.

Giannini critica a tutto spiano, partendo da Silvio Berlusconi: “Ha iniziato Berlusconi, il prototipo e il paradigma dei nuovi poteri populisti e affabulatori. Sono abili a raccontare quelli che loro stessi, Trump in testa, definiscono come verità alternative. Vogliono, a colpi di spallata, fare piazza pulita di tutto quello che li può intralciare: la magistratura, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, le toghe con la riforma della Giustizia, il premierato. L'elezione diretta del presidente del Consiglio che serve esattamente a trasformare il presidente della Repubblica nel re travicello della nostra democrazia, cioè conta solo il premier”.

Quanto alle misure di sanatoria edilizia approvate dal governo, Giannini non è meno duro: “Le mancette elettorali le hanno erogate ed elargite tutti i governi, qui c’è un’attitudine a farlo con una notevole frequenza. Lo hanno fatto prima del voto nelle Marche quando hanno dato una quarantina di milioni per completare un'autostrada e un ospedale e lo hanno fatto adesso, alla vigilia del voto in Campania, con un condono edilizio, credo sarebbe il ventitreesimo approvato da questo governo. Il messaggio che passa è come ai tempi di Achille Lauro, quando valeva il principio del “prima di votare ti dò una scarpa, poi se mi hai votato ti dò anche la seconda”. Il tutto avviene alle spese degli italiani onesti, quelli che continuano come degli imbecilli a pagare le tasse, mentre gli altri non le pagano, tanto sanno che poi arriverà il condono delle destre.