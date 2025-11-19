Libero logo
di
mercoledì 19 novembre 2025
Le Iene, salta il servizio su Garlasco: "Contenuto importante, ci hanno chiesto di attendere"

2' di lettura

Un'assenza che ha lasciato molti telespettatori di sasso. Le Iene, durante la puntata di martedì 18 novembre, non ha mandato in onda il servizio tanto atteso su Garlasco. L'inchiesta-bomba avrebbe dovuto mostrare una nuova testimonianza sul delitto di Chiara Poggi, annunciata due settimane fa e poi misteriosamente sparita dal palinsesto. 

A spiegare quanto accaduto è stato Alessandro De Giuseppe, autore della nuova inchiesta. "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto", ha detto attraverso un video sui social. Inutile dire che i commenti sotto alla spiegazione non sono mancati. Alcuni anche ironici. "Ma le iene quando la mandano in onda la puntata su Garlasco con scoop incredibili e fenomenali?", "Ci sono le iene ma non trasmettono nulla su Garlasco". 

Garlasco, il sospetto di Lovati: "Ecco chi ha coperto gli assassini"

Massimo Lovati in videocollegamento con Lo Stato delle Cose. L'ex avvocato di Andrea Sempio è stato ospite di...

Tra i commenti più gettonato, c’è quello di chi interpreta la richiesta di rinviare il servizio come un segnale di sviluppi imminenti: "Bene, il servizio delle Iene arriverà, ma non adesso. Semplicemente gli è stato chiesto (la Procura?) di aspettare a mandarlo in onda per la ‘delicatezza dei contenuti’. Roba grossa, in pratica. Notizione e nuovi indagati importanti in arrivo?". Non resta dunque che aspettare. Intanto, nella stessa giornata si è tenuto in procura generale a Brescia un lungo colloquio tra l'avvocato Domenico Aiello che difende l'ex magistrato Mario Venditti e il procuratore capo Francesco Prete. L'incontro, durato oltre 90 minuti, "è stato molto cordiale e trasparente in cui le parti hanno scambiato reciproche opinioni sui procedimenti in corso, confrontandosi con franchezza", "è servito per rasserenare il clima nel rispetto di ruoli e funzioni di opposte parti del processo". 

