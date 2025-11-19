Le Iene, salta il servizio su Garlasco: "Contenuto importante, ci hanno chiesto di attendere"

Un'assenza che ha lasciato molti telespettatori di sasso. Le Iene, durante la puntata di martedì 18 novembre, non ha mandato in onda il servizio tanto atteso su Garlasco. L'inchiesta-bomba avrebbe dovuto mostrare una nuova testimonianza sul delitto di Chiara Poggi, annunciata due settimane fa e poi misteriosamente sparita dal palinsesto.

A spiegare quanto accaduto è stato Alessandro De Giuseppe, autore della nuova inchiesta. "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto", ha detto attraverso un video sui social. Inutile dire che i commenti sotto alla spiegazione non sono mancati. Alcuni anche ironici. "Ma le iene quando la mandano in onda la puntata su Garlasco con scoop incredibili e fenomenali?", "Ci sono le iene ma non trasmettono nulla su Garlasco".