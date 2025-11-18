Garlasco, il sospetto di Lovati: "Ecco chi ha coperto gli assassini"

Massimo Lovati in videocollegamento con Lo Stato delle Cose. L'ex avvocato di Andrea Sempio è stato ospite di Massimo Giletti durante la puntata di lunedì 17 novembre in onda su Rai 3. Al centro del dibattito quanto accaduto in Procura dove Lovati è stato ascoltato per l’indagine sulla corruzione in atti giudiziari che verrebbe coinvolti l’ex Procuratore aggiunto Mario Venditti (il presunto corrotto) e il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio, quale corruttore.

"Due ore sono servite per la trascrizione, quindi la chiacchierata sarà durata un’ora e mezza". Qui il legale ha confermato di aver detto agli inquirenti che per la difesa della famiglia Sempio aveva preso ben 15mila euro e che andava a ritirarli nell’ufficio dell’avvocato Soldani e di Simone Grassi. "Quello che ho sempre detto qui l’ho ripetuto alla Procura di Brescia ed è la verità. Perché devo mentire? - ha spiegato -. Io andavo a prenderli nel suo studio, era Soldani che li divideva. Mi pare di aver intuito che Soldani e Grassi abbiano cambiato versione sui soldi in contanti, quindi che abbiano riconosciuto di aver preso la loro parte del denaro. Avrebbero dichiarato anche che ero io a fare i conti, ma io non li ho mai fatti. Se il pm mi ha chiesto se è vero che dividevo io i soldi, vuol dire che loro hanno ammesso di averli ricevuti e che hanno detto che li dividevo io. Per questo parlo di intuizione".