Il caso di Chieti indigna le donne

Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE(Dentro la notizia / Canale 5) Una “bomba a orologeria" si sta per sganciare rischiando di condizionare il percepito del funzionamento della giustizia presso i cittadini. Dopo il caso Garlasco, che mette in scena quotidianamente le contraddizioni di un sistema giudiziario approssimativo, la vicenda dei tre bambini del bosco di Chieti sottratti al padre dal tribunale dell’Aquila e trasferiti in una casa famiglia dove andrà anche la madre accende l’audience femminile.

Tutti i programmi che venerdì ne hanno trattato hanno incrementato le quote d’ascolto: da Dentro la notizia su Canale 5 (più 5 punti di share nella seconda parte) a Diario del Giorno su Rete 4 (più 2 punti), da Ore 14su Rai 2 (che ha superato 1 milione di teste) ai maggiori tg della sera come Tg5, Tg3, Studio Aperto tutti sopra di 2 punti rispetto a giovedì. In pole, come detto, le donne, estremamente ricettive sul caso dei figli tolti a Catherine Birmingham e a Nathan Trevallion.