Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Il caso di Chieti indigna le donne

lunedì 24 novembre 2025
Il caso di Chieti indigna le donne

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo


CHI SALE(Dentro la notizia / Canale 5) Una “bomba a orologeria" si sta per sganciare rischiando di condizionare il percepito del funzionamento della giustizia presso i cittadini. Dopo il caso Garlasco, che mette in scena quotidianamente le contraddizioni di un sistema giudiziario approssimativo, la vicenda dei tre bambini del bosco di Chieti sottratti al padre dal tribunale dell’Aquila e trasferiti in una casa famiglia dove andrà anche la madre accende l’audience femminile.

Tutti i programmi che venerdì ne hanno trattato hanno incrementato le quote d’ascolto: da Dentro la notizia su Canale 5 (più 5 punti di share nella seconda parte) a Diario del Giorno su Rete 4 (più 2 punti), da Ore 14su Rai 2 (che ha superato 1 milione di teste) ai maggiori tg della sera come Tg5, Tg3, Studio Aperto tutti sopra di 2 punti rispetto a giovedì. In pole, come detto, le donne, estremamente ricettive sul caso dei figli tolti a Catherine Birmingham e a Nathan Trevallion.

tag
dentro la notizia
famiglia bosco
catherine birmingham
nathan trevallion

Le valutazioni dei magistrati: giudicate voi Famiglia nel bosco, ecco l’ordinanza dei giudici che ha tolto i figli ai genitori

Una storia che divide Famiglia nel bosco, "sistema demoniaco. Tanta rabbia". Cristicchi e Rita Pavone contro le toghe

La famiglia nel bosco, quanti sono i bambini che studiano a casa

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, De Martino manda in tilt il fidanzato di Teresa con una domanda: "Ehm..."

Affari tuoi, De Martino manda in tilt il fidanzato di Teresa con una domanda: "Ehm..."

Redazione
Domenica In, Venier in versione ridotta: assenza (clamorosa) nel giorno di Ornella Vanoni

Domenica In, Venier in versione ridotta: assenza (clamorosa) nel giorno di Ornella Vanoni

Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"

Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"

Affari tuoi, "non sono abbastanza": giù insulti su Simone

Affari tuoi, "non sono abbastanza": giù insulti su Simone