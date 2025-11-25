Rai, gli sport "minori" tirano sempre

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rai Sport Live Weekend / Rai 2)

I social si dividono nel discettare se il giovane altoatesino Daniel Grassi sia o no il nuovo Sinner del pattinaggio artistico. Sta di fatto che, complice anche la crisi del calcio, l’interesse del pubblico si riversa su queste ancore di salvezza e Grassi funge da traino peril movimento azzurro sul ghiaccio, soprattutto in vista di Milano Cortina 2026.

Una prova ne sono i dati Auditel: sabato mattina “Rai Sport Live Weekend” su Rai 2 ha tenuto una media di quasi 300mila spettatori sopra il 4% di share, con picchi di 500mila unità e del 5.6%. Grassi e il pattinaggio sono l’ulteriore conferma del crescente successo di quelli una volta considerati “sport minori”, dopo gli exploit delle Ducati in MotoGP visti da 2,5 milioni di teste con share al 16%, 3,5 milioni col 26% per i nostri campioni del mondo di volley, 7 milioni col 40% per il trionfo di Sinner alle ATP Finals o 3 milioni col 20% per la Coppa Davis.