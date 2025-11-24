Affari tuoi, "a farsi benedire": Teresa, finisce male

Finale dolceamaro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La concorrente è Teresa dalla Campania, studentessa e commessa proveniente da San Marzano sul Sarno in provincia di Salerno (o come ha scherzato Herbert Ballerina, "il paese con molti avvistamenti di Ufo... San Marziano"), è accompagnata in studio dal fidanzato Luciano. La loro partita finisce con un discreto bottino, l'offerta del Dottore da 25mila euro, a cui vanno aggiunti quelli del jackpot di Gennarino da 1.000 euro. Un totale, insomma, di 26mila euro affatto disprezzabile.

Tutti felici e contenti fino a quando non viene scavicchiato il contenuto del famigerato "pacco nero", sconosciuto anche al Dottore. Dentro alla scatola ci sono la bellezza di 50mila euro. Una sorpresa che lascia l'amaro in bocca alla coppietta e che scatena i telespettatori. Prima e dopo i titoli di coda gli appassionati che come ogni sera seguono e commentano in tempo reale la puntata su X si dividono tra chi discute della strategia dei concorrenti e chi, invece, si concentra sul montepremi.

"Secondo me ci sono soldi stasera nel.pacco nero", azzarda subito uno, a partita ancora in corso. "Mi dispiace per loro, era palese che avessero il pacco nero, ma è sempre un'incognita, alla fine hanno fatto bene ad accettare i 25k piuttosto che rischiare di non avere niente (jackpot Gennarino a parte)", "Ma tanto il dottore non sa il valore del pacco nero (sa solo in quale pacco è), quindi anche lui va a casaccio...".

Qualcuno, invece, riflettendo sui soldi elargiti pone un quesito: "È 2 mesi che sto guardano un quiz su La1 della TSI. Il montepremi max a cui puoi aspirare a puntata è 6k/8k. Ebbene in tutto questo tempo non ha mai vinto nessuno. Il max vinto è qualche centinaio di franchi. Ma come fanno quelli de La Ruota della fortuna e Affari tuoi e L'Eredità?".

C'è chi si interroga: "Ma perché di sposano tra due anni? Io non potrei mai aspettare tutto sto tempo", "Nel 2027?? Io non so manco che faccio domani...". E sorge qualche dubbio sulla "campanità" della coppia: "Ma come 8 non è niente?? A Maronna! E questa vuole andare ad abitare a Pompei...", "Qui si è passati dall'acquisto di una casa all'acquisto di un Santino per farsi benedire".