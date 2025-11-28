Libero logo
C'è ancora domani, l'ultimo trionfo su Rai 1

di Giorgio Carbonevenerdì 28 novembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (C’è ancora domani)
Nella Giornata contro la violenza sulle donne successo di audience per la prima tv di C’è ancora domani su Rai 1 con quasi 4 milioni di spettatori, il 21.5% di share e 30mila utenti connessi dai device. Un risultato che premia ulteriormente il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, già campione d’incassi, acclamato dalla critica e vincitore del David di Donatello e del Nastro d'Argento.

Picchi vicini al 30% tra il pubblico femminile molto coinvolto dalla storia di Delia, moglie e madre impegnata tra lavoro e figli e vittima delle violenze del marito, che però sarà in grado di rialzare la testa quando, insieme a tante altre donne, nella Roma del 1946 riuscirà a recarsi al seggio per votare. Il momento in cui esce dal seggio e affronta lo sguardo di suo marito Ivano fiera e senza abbassare gli occhi porta la curva ad alzarsi sopra il 25%.

Il film rosicchia qualcosa alla prima serata generalista, anche a Francesca Fagnani e al suo Belve su Rai 2 che comunque si difende bene: 1,2 milioni con 7.5% con l’omaggio a Ornella Vanoni.

