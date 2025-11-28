Libero logo
venerdì 28 novembre 2025
L'Eredità, "a me non suona": polemica dopo la ghigliottina

1' di lettura

Il debuttante Riccardo e il veterano Marcello sono giunti alla sfida dei Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Rai 1. A spuntarla, però, è stato Riccardo, che si è seduto al tavolo della ghigliottina, l'ultima fase del programma, con un montepremi di ben 160 mila euro.

Dopo vari dimezzamenti, poi, la cifra in palio è scesa a 40mila. Le parole tra cui trovare un collegamento erano discorso, contrario, mercato, successione e conclusione. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha scritto la parola Ordine sul cartoncino a sua disposizione. La parola corretta, però, era un'altra e cioè Logica

"Peccato, non era tanto lontano...", ha commentato un utente sulla piattaforma X riferendosi all'esito del gioco e alla soluzione proposta dal campione di questa sera. "Successione logica? A me non suona. Boh! Buon venerdì sera a tutti #leredita", ha scritto invece un altro telespettatore, mettendo in discussione la parola corretta proposta dalla trasmissione. E un altro ancora si è detto d'accordo con il termine proposto da Riccardo: "Comunque ci stava anche ordine". 

