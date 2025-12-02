Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo vola col cibo etnico

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mi manda Rai 3)

Nuovo exploit per la storica trasmissione della terza rete Rai Mi manda Rai 3 che con la puntata di sabato super l’asticella del 9 per cento di share tallonando anche il 10% e sfiora i cinquecentento mila spettatori.

Un brand impolverato appannaggio di una stagione del servizio pubblico ormai lontana, è stato riadattato sia nel linguaggio che nei contenuti riuscendo a vivere una seconda vita. Il risultato della puntata di sabato, in cui si affrontavano argomenti che andavano dall’alimentazione al caso della pensione riscossa da un infermiere che si travestiva da donna è solo l ’ultimo dei tasselli di un percorsi che ha portato verso un costante allargamento del bacino. Federico Ruffo segue una agenda tutta sua, spesso lontana dai riti dei giornaloni, affrontando temi poco politically correct, ma sentiti dal pubblico.