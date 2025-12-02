Libero logo
Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo vola col cibo etnico

di Klaus Davimartedì 2 dicembre 2025
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mi manda Rai 3)
Nuovo exploit per la storica trasmissione della terza rete Rai Mi manda Rai 3 che con la puntata di sabato super l’asticella del 9 per cento di share tallonando anche il 10% e sfiora i cinquecentento mila spettatori. 

Un brand impolverato appannaggio di una stagione del servizio pubblico ormai lontana, è stato riadattato sia nel linguaggio che nei contenuti riuscendo a vivere una seconda vita. Il risultato della puntata di sabato, in cui si affrontavano argomenti che andavano dall’alimentazione al caso della pensione riscossa da un infermiere che si travestiva da donna è solo l ’ultimo dei tasselli di un percorsi che ha portato verso un costante allargamento del bacino. Federico Ruffo segue una agenda tutta sua, spesso lontana dai riti dei giornaloni, affrontando temi poco politically correct, ma sentiti dal pubblico.

Tra i picchi di sabato - è forse non è un caso - spicca l’inchiesta dedicata al cibo etnico che viene trangugiato da milioni di italiani senza sapere bene cosa nascondano certe “specialità” radical chic. E il target apprezza.

