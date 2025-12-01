Affari Tuoi, Sofia massacrata: "Non l'hai ancora capito?"

Nuova polemica su Affari Tuoi. Nel mirino la puntata in onda lunedì 1 dicembre su Rai 1. A giocare è Sofia per l'Emilia Romagna. È proprio lei a finire nel tritacarne dei telespettatori su X: "Ma dovevi cambiare testina, dopo 22 puntate non hai ancora capito che se alla fine ti dà 5 tiri non hai nulla!?", scrive qualcuno. E ancora: "Quando tirano fuori il mutuo vanno a picco", "Non è che i 5 tiri erano per invogliarla a cambiare il pacco?", "Mai il nord vince pacconi, mai". E c'è anche chi arriva a fare delle supposizioni: "Ma per la teoria delle probabilità cambiare pacco è sempre conveniente per un concorrente, peccato che lo faccia troppo tardi, quando ormai le opzioni di pacco rosso è svanita ad Affari Tuoi".

Ma c'è anche chi è più ottimista: "Se hai due pacchi rossi e uno blu in un finale di #AffariTuoi hai il 66% di possibilità di avere un pacco con i soldi anche qualora il Dottore ti volesse male. Tanto vale tentare con un altro cambio, la probabilità gioca a tuo favore".

Sofia, proveniente da Gallo (in provincia di Ferrara), gestisce un centro estetico. Si è sposata lo scorso ottobre con Jacopo di professione agricoltore con cui sta insieme da 12 anni ed è stato amore a prima vista grazie ad un amico in comune. A giocare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino è stata proprio lei