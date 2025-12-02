Garlasco, Venditti sbrocca in diretta al Tg5: "Infondato e ridicolo"

"Questa è un'accusa ridicola, non è infondata ma ridicola". Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per "corruzione in atti giudiziari" dalla Procura di Brescia riguardo all'assoluzione di Andrea Sempio nella seconda inchiesta su Garlasco, nel 2017, risponde a muso duro all'intervistatore del Tg5 che gli chiede se davvero abbia mai ricevuto soldi per chiudere il fascicolo su Sempio.
L'accusa dei colleghi di Brescia è pesantissima, anche se il Tribunale del riesame ha detto non ci sono indizi contro Venditti. Nonostante questo, la Procura farà ricorso in Cassazione. "Io non ho vinto niente, ha vinto la giustizia - sottolinea Venditti -. Io avevo diritto di ricorrere a riesame, qualcuno dice che non dovevo farlo, che dovevo mostrare il contenuto di quello che era stato sequestrato. Ribadisco che questo è un diritto dell'indagato, è un mio diritto che ho esercitato ed era uno strumento per poter avere il pronunciamento da parte di un giudice che c'è stato per ben tre volte".
Garlasco, l'accusa di Mario Venditti: "Su Andrea Sempio un falso enorme"Per Mario Venditti non ci sono dubbi: il colpevole del delitto di Garlasco è e resta Alberto Stasi. L'ex pm d...
Nel giorno in cui spuntano le foto di Sempio davanti a casa Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, poche ore dopo l'omicidio di Chiara, l'ex procuratore aggiunto sottolinea quello che lo portò ad archiviare Sempio nel 2017: "Non è sulla scena del crimine. Al di là delle indagini tecniche, DNA o non DNA, bisogna collocare Sempio sulla scena del crimine. E bisogna collocarlo in un contesto di rapporti con la vittima. Tutto questo non c'è. Non risulta da nessuna parte". Insomma, "tanto baccano per nulla", conclude riguardo al possibile processo contro Sempio.