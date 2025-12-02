Garlasco, Venditti sbrocca in diretta al Tg5: "Infondato e ridicolo"

"Questa è un'accusa ridicola, non è infondata ma ridicola". Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per "corruzione in atti giudiziari" dalla Procura di Brescia riguardo all'assoluzione di Andrea Sempio nella seconda inchiesta su Garlasco, nel 2017, risponde a muso duro all'intervistatore del Tg5 che gli chiede se davvero abbia mai ricevuto soldi per chiudere il fascicolo su Sempio.

L'accusa dei colleghi di Brescia è pesantissima, anche se il Tribunale del riesame ha detto non ci sono indizi contro Venditti. Nonostante questo, la Procura farà ricorso in Cassazione. "Io non ho vinto niente, ha vinto la giustizia - sottolinea Venditti -. Io avevo diritto di ricorrere a riesame, qualcuno dice che non dovevo farlo, che dovevo mostrare il contenuto di quello che era stato sequestrato. Ribadisco che questo è un diritto dell'indagato, è un mio diritto che ho esercitato ed era uno strumento per poter avere il pronunciamento da parte di un giudice che c'è stato per ben tre volte".