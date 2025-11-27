Garlasco, l'accusa di Mario Venditti: "Su Andrea Sempio un falso enorme"

Per Mario Venditti non ci sono dubbi: il colpevole del delitto di Garlasco è e resta Alberto Stasi. L'ex pm di Pavia, ora in pensione, è indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari con l'ipotesi di avere preso dei soldi per scagionare nel 2017 Andrea Sempio dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi. Eppure, nella giornata in cui emerge una "concordanza" tra il dna sulle unghie della vittima e quello di Sempio, Venditti si dice scettico: "Il mio avvocato ha ragione quando dice che c'è un falso enorme, magari un falso ideologico, perché un'accusa di concorso, come quella contestata ad Andrea Sempio, con Stasi o con ignoti nell'omicidio della povera Chiara Poggi, è una cosa che non esiste da nessuna parte, anzi risulta il contrario", spiega ai microfoni del Tg di La7.

E ancora: "Dal famoso giudicato che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi risulta che l'autore dell'omicidio" di Chiara Poggi "è uno solo. E che l'autore dell'omicidio è stato Alberto Stasi. Vige il rispetto assoluto del giudicato. Questo è un pilastro della giurisdizione".