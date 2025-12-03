L'Eredità, per Marcello slavina sui titoli di coda: "Ora a casa"

"Bene l'ha presa, se ne può andare". Sui titoli di coda de L'Eredità si scatena il giubilo misto a ironia dei telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Tutto merito di Marcello, il super-campione che finalmente azzecca la parola giusta alla Ghigliottina e si porta a casa il montepremi. Un calvario finito dopo parecchie, sfortunate presenze al gioco conclusivo del programma.

Si arriva con la bellezza di 100mila euro ancora in gioco. Le cinque parole indizio sono "Vivere", "Piante", "Gradi", "Paura" e "Diavolo". Tanti di coloro che su X commentano la puntata in tempo reale concordano: la risposta corretta è "Ombra", e per una volta la pensa così anche Marcello. Festa grande quando Liorni comunica la sentenza e delirio sui social.

"Mi sa che stavolta l'ha presa", "Bravo Marcello sei dei nostri!", "Marcello per l'undicesima volta alla Ghigliottina. Bravo come conoscenza culturale, ma non ha mai azzeccato l'enigma finale. Vediamo se riuscirà stasera", "Marcello è un veterano ma con tanti ma tanti aiutini!". "Mah! È la prima volta che ho visto domande più difficile al campione... si vede non era simpatico o fotogenico!", "Può fare simpatia o antipatia, però Marcello è, incontestabilmente, bravo".

Prima ancora, gli appassionati si erano divisi sui 100 Secondi e la sfidante del campione: "Tutti a tifare Sara, poi ammutoliti al Barone rosso sull'elicottero", "Il Barone rosso che pilotava l'elicottero, ci mancava!", "Come si fa ad arrivare al duello o alla Ghigliottina se non si conosce il Barone rosso?", "Stasera non c'è storia. L'unica simpatica è Sara!", "Forza Sara", "Brava Sara", "Tifo Sara". Sarà... per la prossima puntata.