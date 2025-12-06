Ascani umiliata dai telespettatori: "Il gioielliere che uccise i ladri? Candidarlo alle europee"

Il caso di Mario Roggero al centro di 4 di Sera, il talk del preserale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Con Anna Ascani, deputata del Partito democratico, che sfida il senso del politicamente ridicolo accusando il governo di Giorgia Meloni di non aver fatto abbastanza sulla legittima difesa. Sì, proprio lo stesso Pd che accusava Salvini e il centrodestra di volere il “Far West” quando si schieravano con quei cittadini che avevano provato a difendersi da soli contro ladri e delinquenti vari. Andiamo con ordine. Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) il 28 aprile 2021, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato ai rapinatori che stavano scappando dopo aver messo a segno un colpo nel suo negozio, uccidendone due e ferendo il terzo.

«Avessero avuto coraggio, mi avrebbero assolto», si è lamentato il diretto interessato fuori dall'aula, riguardo ai giudici. Di «sentenza rivedibile» e di «commercianti eroi» parla Francesco Giubilei, in studio da Del Debbio. Quindi tocca alla Ascani, che con straordinaria disinvoltura dà la colpa al centrodestra: «Questo è un governo che è intervenuto molte volte su molte cose. Ha introdotto nuove pene, ha fatto mille interventi in tema di giustizia ma su questo ha solo chiacchierato. L’ultima modifica nel merito l’ha fatta il governo Draghi che riguarda la legittima difesa mentre questo governo non ha fatto assolutamente nulla».