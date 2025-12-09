4 di Sera, Ceccardi stronca Pucciarelli e Pd: "I migranti? Se qualche giudice..."

A 4 di Sera su Rete 4 va in scena un vivace scontro sull'immigrazione nel giorno in cui il Consiglio Ue segue l'Italia sulla lista dei Paesi sicuri, aprendo così ai centri di rimpatrio fuori dai confini nazionali. Se a Bruxelles muovono il "modello Albania", in Italia la sinistra si agita.

La prova? La protesta di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica che in studio espone le stesse critiche dei parlamentari Pd. L'idea originaria del governo, assicura, è questa: arrivano questi con le barche, io neanche li faccio sbarcare in Italia, io li porto in Albania e li rimando a casa. Questa cosa continuerà a non avvenire, perché l'Albania non è né paese di transito né frontiera italiana. Noi, come diceva giustamente Davide Faraone (esponente di Italia Viva in collegamento con la trasmissione, ndr) stiamo pagando un CPR. Non in Italia, lo stiamo pagando da un'altra parte. Si è sempre detto: i soldi degli italiani per gli immigrati... i 35 euro al giorno... Voi ve lo ricordate, chi è a casa se lo ricorderà. Noi stiamo pagando decine di migliaia di euro per un progetto propagandistico, perché l'idea è 'io non li voglio neanche vedere, li sbatto in Albania'. E neanche lo puoi fare, neanche potremo continuare a farlo. Questa purtroppo è la realtà".

Susanna Ceccardi lo ascolta in silenzio, scuotendo spesso il capo, per poi prendere la parola: "I centri in Albania funzionerebbero, se non ci fossero giudici che si appellano al fatto che i migranti non provengono da Paesi sicuri e quindi li rimandano indietro - sottolinea l'europarlamentare della Lega -. Funzionerebbero e devono funzionare, funzioneranno come ha detto il premier, funzioneranno come dice la Lega, devono funzionare perché in Italia non possiamo più sostenere una immigrazione di massa come abbiamo sostenuto ultimamente".

"Noi dobbiamo farli funzionare ne-ces-sa-ria-men-te - scandisce la leghista -, e l'Europa deve votare in questo senso perché non possiamo far continuare ad arrivare in Europa tutto il Terzo mondo, tutta l'Africa, anche tutti i migranti che non sono richiedenti asilo ma semplici migranti economici semplicemente perché qualche giudice pensa che vengano da paesi non sicuri. Ci sono paesi inseriti nella lista che hanno crescita economica ben superiore a quella dell'Italia e di altri paesi europei".

Sui social, chi commenta la trasmissione si dimostra più in linea con Ceccardi che con Pucciarelli e Faraone: "C'è qualcuno che vorrebbe tenere i CPR in Italia, sarà mica che le coop non guadagnano se il centro in Albania decolla?", chiede uno spettatore. "Ricordo - aggiunge un altro - che i CPR in Italia sono insufficienti e non voluti da tanti presidenti di regione del Pd, quindi ben venga il trasferimento in Albania e in massa. Basta fare ostruzionismo e le regioni aprissero centri per il rimpatrio".