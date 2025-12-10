Canale 5, il botto notturno di "Pressing"

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Pressing” - Canale 5)

Inizia alle 00.40 malo share è da urlo. Media del 16% con chiusura al 20% per Pressing-Nel cuore dello sport, rubrica sportiva nella 2ª serata domenicale di Canale 5 condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini. Pochi preamboli, si inizia subito con gli highlights della Serie A per poi giungere all’atteso big match Napoli-Juve vinto dai partenopei. Ma come si spiega un tale ascolto? Innanzitutto il dibattito in studio è vivace e raramente trascende grazie al cast di ospiti ben rodato con gli ex giocatori Tacchinardi e Viviano e i giornalisti Fabrizio Biasin, Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani che tengono viva l’attenzione.

La moviola è una garanzia con la presenza di un professionista del ruolo come l’ex arbitro Graziano Cesari, oltre alle pagelle di Franco “Frank” Piantanida. Impressionante il dato delle “teste”: 700mila con punte di 1 milione. Pubblico per lo più adulto (35/44enni al 19% di share) e maschile (23%) ma bene anche le femmine (picchi del 14%) e i 15/24enni (16%) che hanno approfittato del Ponte per seguire gli aggiornamenti sportivi, F.1 compresa.