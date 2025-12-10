Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Canale 5, il botto notturno di "Pressing"

di Klaus Davimercoledì 10 dicembre 2025
Canale 5, il botto notturno di "Pressing"

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Pressing” - Canale 5)
Inizia alle 00.40 malo share è da urlo. Media del 16% con chiusura al 20% per Pressing-Nel cuore dello sport, rubrica sportiva nella 2ª serata domenicale di Canale 5 condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini. Pochi preamboli, si inizia subito con gli highlights della Serie A per poi giungere all’atteso big match Napoli-Juve vinto dai partenopei. Ma come si spiega un tale ascolto? Innanzitutto il dibattito in studio è vivace e raramente trascende grazie al cast di ospiti ben rodato con gli ex giocatori Tacchinardi e Viviano e i giornalisti Fabrizio Biasin, Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani che tengono viva l’attenzione.

La moviola è una garanzia con la presenza di un professionista del ruolo come l’ex arbitro Graziano Cesari, oltre alle pagelle di Franco “Frank” Piantanida. Impressionante il dato delle “teste”: 700mila con punte di 1 milione. Pubblico per lo più adulto (35/44enni al 19% di share) e maschile (23%) ma bene anche le femmine (picchi del 14%) e i 15/24enni (16%) che hanno approfittato del Ponte per seguire gli aggiornamenti sportivi, F.1 compresa.

Tg1, le conseguenze della "Famiglia nel bosco"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg1) Molto s...
tag
pressing

Il tam tam Antonio Conte, il retroscena: "Cosa gli hanno risposto i giocatori in spogliatoio"

Tele...Raccomando Pressing, Canale 5 premiata grazie al calcio

Tele...raccomando Canale 5, effetto-Antonio Conte: dopo lo scudetto del Napoli...

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, Giulia apre bocca e viene linciata: "Cafona". Rissa a tempo record

Affari Tuoi, Giulia apre bocca e viene linciata: "Cafona". Rissa a tempo record

L'Eredità, si scatena il caos totale: "Vergogna! Avete massacrato le pa***"

L'Eredità, si scatena il caos totale: "Vergogna! Avete massacrato le pa***"

La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"

La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"

Redazione
La volta buona, Bruno Vespa spiazza tutti: "Io, dolce oltre l'immaginabile"

La volta buona, Bruno Vespa spiazza tutti: "Io, dolce oltre l'immaginabile"